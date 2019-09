Amadeus ricorda gli anni bui: "Ti accorgi che tutto è finito, poi ricordi che hai una famiglia"

Tra gli ospiti di Mara Venier per la prima puntata di Domenica In c'è stato anche Amadeus che, prima di parlare del prossimo Festival di Sanremo di cui sarà conduttore, ha ricordato gli anni bui della sua carriera.

Lui, che dieci anni fa mai avrebbe pensato di poter essere scelto come timoniere di una edizione del Festival della Musica Italiana, ripercorre con la Venier uno dei periodi più difficili della sua vita professionale. “ Il periodo difficile è durato qualche anno – ha confessato - . All'epoca non avrei mai immaginato di fare Sanremo dieci anni dopo ”. Amadeus, infatti, si allontanò dalle luci dei riflettori provando a cambiare strada, ma il risultato fu fallimentare. “ Ero consapevole di aver sbagliato delle scelte – ha ammesso - . In quel caso non avevo neanche ascoltato i consigli di Giovanna. Sono momenti in cui capisci che il telefono non squilla più e che non andresti neanche a presentare la sagra della salsiccia ”.