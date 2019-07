Amadeus sempre più vicino a condurre Sanremo La Fialdini debutta alla domenica pomeriggio

Tra sorprese e conferme, le impressioni a caldo sui palinsesti, da parte dei protagonisti, sono varie e a tratti inattese.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono la nuova, discussa coppia al timone de La vita in diretta. Lui, anchorman per eccellenza, la definisce un'edizione «sorprendente». «Cercheremo di portare in tv - spiega - una specie di Casa degli italiani, una diretta quotidiana di due ore in cui racconteremo il Paese, le storie belle e quelle di chi, invece, è al margine». La Cuccarini aggiunge che «la nostra idea è di raccontare insieme la quotidianità, mantenendo la nostra diversa professionalità». Per lei si tratta di un ritorno in Rai. «Malgrado lavori da 34 anni, ogni volta in cui ci rimetto piede sono emozionata, è sempre una nuova prova. Non sono io a poter dire perché sia rimasta lontana, ci sono dei direttori che decidono...». Alle polemiche che la riguardano ribatte decisa: «spero rispondano i miei anni di carriera». Matano da parte sua conferma: «non amo le etichette, per noi parla il nostro lavoro».

Milly Carlucci, invece, tornerà in pista a marzo 2020 con Ballando con le Stelle. Questa potrebbe essere l'edizione in cui (finalmente) potrebbe esserci come ospite la competitor Mediaset Maria De Filippi. «Palinsesti permettendo, chissà. La famosa telefonata fra noi c'è stata», commenta Milly. La quale condurrà anche Masked Singer, un reality canoro di origine sudcoreana che andrà in onda in inverno, prima di Ballando.

Ma è il momento d'oro di Amadeus, possibile conduttore di Sanremo 2019. Lui svicola: «Se ne parla, ma non ho conferme. Se mi sento pronto? Se non lo sono a 56 anni, non lo diventerò più... Il prossimo Sanremo sarà il 70º, dovrà essere un evento. Ma finché non mi arriva la chiamata, non ci penso».

Francesca Fialdini, reduce da anni di Vita in diretta, sarà al timone di A ruota libera, di domenica pomeriggio. «Sarà un bello spazio di attualità, molto al femminile e centrato su storie di vita, di persone famose e non».

Salvo Sottile sarà ancora al timone di Mi manda Rai3. E anticipa: «Racconteremo le città anche dal punto di vista del territorio e daremo sempre più risposte su come snellire la burocrazia per le imprese. E poi tornerà Prima dell'alba, riprenderà in autunno. La notte è un territorio poco battuto da tutta la tv».

Tiberio Timperi sarà invece al timone di Unomattina in Famiglia con Monica Setta. «Per me - commenta - è un ritorno a casa. Vita in diretta è stata un'esperienza molto forte, l'obiettivo di rete era invertire la tendenza al ribasso degli ascolti e ci siamo riusciti. Con la Setta è un rapporto tutto da costruire, ma siamo professionisti». Anche Monica Setta lo vive come «la realizzazione di un sogno. Per me che sono una donna d'assalto e non diplomatica avere a fianco un uomo di polso come Timperi, che tiene il punto in modo netto, è l'ideale». Si era parlato di uno spazio mattutino nella rete ammiraglia, ma per la Setta «non è mai stato realmente discusso, poi si è parlato di una rubrica, ma non si può essere in video 7 giorni su 7. Abbiamo fatto una scelta di campo nella quale mi ritrovo. Per qualsiasi altro impiego, sono a disposizione della rete».