Amadeus verso Sanremo 2020? Fiorello scatena i fan su i social

Da diversi mesi si incorre un rumor che, purtroppo, ancora non ha trovato nessun fondamento. In merito alla conduzione di Sanremo 2020, al posto di Claudio Baglioni potrebbe subentrare Amadeus. La notizia è circolata già alla presentazione dei palinsesti Rai, ma per ora non c’è nessuna ufficialità. Ci pensa Fiorello a gettare benzina sul fuoco. In una diretta su Instagram, condivisa di recente con i suoi fan, il celebre showman ammette che Amadeus è stato seriamente preso in considerazione per la prossima edizione di Sanremo.

L’ipotesi si è fatta ancora più concreta dopo che Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, aveva postato sul suo profilo una foto del marito insieme al suo amico e collego in cui sono stati ritratti molto sorridenti e complici. "Di cosa staranno parlando?", chiedeva la bella Giovanna. E diretta è stata la risposta di Fiorello avvenuta attraverso di social: "Si parla di Sanremo".

Ma non è finita qui. Come ha rivelato lo showman in un’intervista a Il Corriere, poco prima del suo spettacolo a Forte Arena di Santa Margherita di Pula, Amadeus sarebbe stato l’ospite d’onore della serata: "E con noi abbiamo anche il prossimo presentazione di Sanremo, ovvero Amadeus". Con tutte queste succulenti notizie i fan si sono letteralmente scatenati. Dai commenti ricevuti, in molti sarebbero ben contenti di avere Amaedus sul palco dell’Ariston. Altri sperano che anche Fiorella possa essere coinvolto nel progetto. Non resta che attendere la conferma o la smentita delle voci di corridoio.