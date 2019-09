Amanda Knox e Lorena Bobbitt insieme a un evento crime: social in delirio

Come si legge su “The Blast”, Amanda Knox e Lorena Bobbitt Gallo appariranno insieme a un festival del crimine e i loro fan non vedono l’ora. Sì, “fan”, perché le due donne hanno migliaia di ammiratori negli Usa e su Twitter la notizia che le due compariranno insieme a Washington, presso il Lisner Auditorium il prossimo 10 novembre, come super ospiti al “The Truth about true crime”, per raccontare le loro vicende giudiziarie , è trend topic.

Le due donne, la prima accusata e poi assolta in Italia dell’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre 2007 e la seconda divenuta famosa per aver evirato il 23 giugno 1993 il coniuge violento che la picchiava e abusava di lei, saranno celebrate come due eroine sopravvissute al trauma di essere state giudicate subito colpevoli senza attenuanti dai media, per poi vedere rivalutata la propria reputazione solo dopo anni.

Amanda Knox è stata assolta definitivamente nel 2015, attualmente è giornalista freelance per un giornale di Seattle, oltre ad avere scritto un libro autobiografico e a collaborare con il “National Innocence Project”, una organizzazione non governativa statunitense che si occupa di errori giudiziari. Dalla sua vicenda è stato tratto anche un film. Lorena Bobbit, invece, accusata di lesioni volontarie, fu assolta nel 1997 perché giudicata temporaneamente incapace di intendere e volere. Ripreso il cognome da nubile, Gallo, nel 2007 ha fondato un'associazione per combattere la violenza domestica.

Sia Amanda Knox che Lorena Bobbit hanno postato sui loro social la notizia della loro presenza al festival di Washington, dichiarandosi felici di potervi partecipare fianco a fianco perché entrambe costrette a subire la gogna mediatica senza poter reagire. " Sono così entusiasta di salire sul palco con una donna che è sopravvissuta alla violenza del marito, allo sfruttamento dei tabloid e alla crudeltà di un'intera nazione ", ha scritto Amanda Knox che giudica Lorena Bobbit “ una fonte d'ispirazione. Parleremo di tutto ciò che abbiamo in comune ", ha aggiunto.

Ma ascoltare dal vivo le loro storie sui processi che le hanno rese note a livello internazionale i loro fan dovranno pagare 25 dollari di biglietto. Un’inezia a giudicare dall’entusiasmo con cui sui social è stata accolta la notizia dell’evento, con i fan increduli e felici che continuano a commentare con tutta una serie di “ OMG!Non ci posso credere! ” e “ Tutte e due insieme! Non vedo l’ora ” e “ Davvero? La grande Lorena Bobbit?! ” e “ Amanda dal vivo? E’ fantastico! ”, come se si trattasse di due star, mentre una fan dal Regno Unito fa sapere di voler lanciare una petizione affinché le due siano invitate a raccontare le loro storie anche in Inghilterra, come super ospiti di qualche evento sempre legato al mondo del crime.



