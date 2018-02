Amber Rose lancia una linea di sex toys

Amber Rose si lancia in un affare inedito. Dopo aver stretto un accordo da 10 milioni di dollari con Lelo, il gigante dei giocattoli per adulti, è pronta a lanciare la sua linea di sex toys, come riporta Bet.

In una recente intervista, la giunonica modella si è metaforicamente messa a nudo, spiegando perché dia tanto valore alla masturbazione e, di conseguenza, ai sex toys. Rose propone una sua linea di giocattoli sessuali declinata per tutti i gusti, invitando il pubblico all'esplorazione delle loro fantasie e del " sesso più sicuro ". L'autoerotismo, infatti, consente di evitare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili, senza sottrarsi a un piacere personale.

Lo scopo di Amber è infrangere un tabù. Secondo la modella, fino a oggi acquistare un sex toys è significato essere etichettati, eppure questi oggetti non sono utili solo al piacere solitario, ma anche perfetti per migliorare la vita di coppia. In particolare per le donne, soprattutto per coloro che faticano a raggiungere l'orgasmo con il partner. Secondo la popolare star statunitense, è giunto il momento di smettere di vergognarsi per argomenti tanto naturali quanto il sesso, indipendente dall'età, dal genere, dal credo religioso o dalla condizione sociale.

Rose - che confessa di non sentirsi una sex symbol, ma una semplice ragazza di Philadelphia - per la promozione della sua linea invita quindi alla sperimentazione. A chi non si è mai masturbato - se maggiorenne - la modella consiglia di guardare film per adulti, per scoprire quale sia la propria fantasia preferita.