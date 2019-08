American Crime Story: la nuova stagione sarà sull’impeachment di Bill Clinton

Nel 2016 American Crime Story si presentava al pubblico con dieci episodi dedicati ad uno dei casi più incredibili della storia giuridica statunitense: il caso di OJ Simpson.

American Crime Story è una serie tv di tipo antologico creata dagli stessi ideatori di American Horror Story. La prima stagione si è occupata della vicenda processuale dell’ex giocatore di football OJ Simpson, ottenendo un ottimo risultato in termini di pubblico e critica, vincendo 9 Emmy e 2 Golden Globe, in entrambi i casi aggiudicandosi il premio come miglior miniserie tv. La seconda stagione ha raccontato l’assassinio di Gianni Versace, altro evento di cronaca nera che ha sconvolto gli Stati Uniti, vincendo anche in quest’occasione l’Emmy per la miglior miniserie tv.

Il nuovo capitolo della serie tv sarà dedicato ad un altro famoso processo, cioè l’impeachment del 1998-1999 che ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, a causa della sua relazione con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Il canale FX ha infatti ufficializzato la terza stagione che si chiamerà Impeachment: American Crime Story e sarà trasmessa negli Stati Uniti dal 27 settembre 2020 e successivamente anche Italia.

Il ruolo di Monica Lewinsky, che farà parte della serie tv come produttrice esecutiva, è stato affidato a Beanie Feldstein (Lady Bird). Linda Tripp, amica della Lewinsky, che registrò le telefonate incriminanti, sarà interpretata da Sarah Paulson, che torna così a far parte della serie tv dopo la prima stagione, grazie alla quale vinse un Emmy e un Golden Globe. Annaleigh Ashford sarà Paula Jones, la giornalista che nel 1991 accusò di molestie sessuali Bill Clinton, quando ancora lui era governatore dell’Arkansas, facendo così partire il cosiddetto sexgate. Ancora nessuna notizia invece per quanto riguarda l’interprete di Bill Clinton.

La terza stagione di American Crime Story sarà basata sul libro di Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President" e sarà sceneggiata da Sarah Burgess. John Landgraf, presidente del canale FX, ha presentato la nuova stagione sottolineando che la storia esplorerà “le dimensioni trascurate delle donne che si sono ritrovate coinvolte nello scandalo e nella guerra politica che hanno gettato una lunga ombra sulla presidenza Clinton”.