Amici e la gaffe di Gerry Scotti

Entra nel vivo la competizione di Amici 18 e, nella serata di ieri, sabato 11 maggio, gli aspiranti artisti si sono messi alla prova con altre difficile sfide. La semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi però è stata segnata da una piccola gaffe che ha coinvolto Gerry Scotti e Alberto Urso, il giovane e talentuoso tenore. Il concorrente di Amici 18 non è la prima volta che si mette in gioco di fronte le telecamere, lo ha fatto già in passato e, dopo l’esibizione, è proprio Gerry Scotti che ricorda i primi passi di Alberto Urso. Nel farlo però commette una piccola gaffe che non è passata inosservata. La notizia è stata riportata da Il Messaggero.

"Ti ricordi quando hai iniziato con Io Canto?" chiede Scotti nei riguardi del tenore. Il concorrente cerca di non rispondere, evitando il contatto diretto con il giudice. Finge quasi di non capire la capire la domanda ma, quando viene di nuovo interrogato, si trova costretto a rispondere. "Sì, lo ricordo. Ti ho conosciuto in tv ma non ti ho mai visto dal vivo. Io ero nell’altro programma", afferma. Il ragazzo infatti ha preso parte al talent con Antonella Clerici. "Ah sì, giusto", afferma Gerry Scotti. "Tanto è uguale."

Alberto Urso nel 2010 ha partecipato a "Ti lascio una canzone" e all’epoca aveva appena 13 anni. Ora ad Amici 18, il tenore va in semifinale con Giordana, Tish, Vincenzo e Rafael. Sono stati eliminati Mameli e Umberto.