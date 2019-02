Amici 18, Rafael è il primo ballerino che andrà al Serale

E’ il ballerino Rafael Quenedit Castro a conquistare la prima maglia verde di "Amici di Maria De Filippi" che lo condurrà dritto al Serale. Rafael è risultato l’allievo con i voti più alti della classe con la media del 9. Tre giudici esperti del mondo della danza (tra cui Kledi Kadiu) hanno analizzato i movimenti di danza di Rafael e hanno ritenuto fosse idoneo per entrare direttamente al Serale.



Ventidue anni proveniente da Cuba, il ballerino si è lanciato nell’esperienza ad Amici per cogliere la più grande occasione della sua vita. Rafael inizia a studiare danza a soli 8 anni al Talleres de Ballet de L’Avana e a 10 anni entra nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba. Sono stati proprio i genitori e la fidanzata Maureen a spingerlo a venire in Italia per conquistare e concretizzare il suo grande sogno. Un posto al sole nel magico mondo della danza. Magnetico, dai lineamenti definiti, carismatico Rafael ha conquistato tutti dal primo momento. Il suo ingresso al Serale è stato accolto da un fragoroso applauso in studio.