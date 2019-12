Amici 18, Umberto Gaudino torna single: "Le rotture non devono essere ostili"

Uno dei volti più amati dal pubblico femminile di Amici di Maria De Filippi è al centro del gossip, per aver rivelato la fine della sua ultima love-story. Parliamo di Umberto Gaudino. Il noto ballerino professionista del talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha avuto accesso nella scuola più amata dagli italiani alla 18° edizione del format, ha chiuso la relazione avuta per più di un decennio con la fidanzata Louise.

A confermare la notizia in questione, è stato un lungo messaggio riportato su Instagram. I diretti interessati hanno, infatti, condiviso sui loro profili ufficiali lo stesso post, il cui contenuto è in lingua inglese. E, con il loro ultimo messaggio social, i ballerini hanno messo fine -in modo civile e pacifico- alla loro storia.

"Abbiamo qualcosa di importante da condividere -esordiscono i due ormai ex fidanzati, Umberto Gaudino e Louise Heise, nel loro ultimo messaggio di coppia- e speriamo di essere, con questo messaggio, un'ispirazione e un modello per coppie come noi, che si incontrano molto presto nella loro vita! Abbiamo scelto con amore di separarci come coppia. Ancor prima di incontrarci, all'età di soli 15 e 17 anni, eravamo già infatuati della presenza reciproca. Quando le nostre strade si sono incrociate 13 anni e mezzo fa, ci siamo innamorati follemente l'uno dell'altro. E ci siamo innamorati ancora più profondamente come adulti, 3 anni fa. Abbiamo fatto il viaggio più bello e magico insieme. Non è cambiato nulla su quanto ci amiamo. Ma l'amore è una bellissima avventura, che per ora ci sta portando su percorsi diversi".

L'amore di Umberto Gaudino si è evoluto

L'amore tra i due ballerini ed ormai ex fidanzati si è evoluto nel tempo, così come viene spiegato nel loro post rivelatore: "Non ci sono segreti tra di noi. Sappiamo tutto l'uno dell'altro, nel bene e nel male. E accettiamo tutto senza ostilità, né alcun sentimento negativo tra di noi. Siamo solo due migliori amici, che si sono resi conto che è tempo di prendere un po 'di spazio per realizzare i nostri sogni e vivere la vita più gioiosa e appagante possibile. Siamo ancora migliori amici, partner nel lavoro e occasionalmente partner di ballo".

E a conclusione del loro inaspettato messaggio, che molte -tra le fan più accanite di Gaudino- hanno appreso con "gioia", i due si auspicano che anche per gli altri le rotture in amore non avvengano all'insegna del livore: "Con questo vorremmo incoraggiare le persone ad ascoltare i loro cuori, la loro felicità e il loro amore oltre il tempo, lo spazio e il cambiamento. Quando c'è profondo rispetto e amore reciproco, le rotture non devono essere ostili, piene di odio, rimpianto o disapprovazione. Saluti a tutti con amore, Louise & Umberto".

Umberto Gaudino, nato a San Giorgio a Cremano (in Campania, ndr) e classe 1990, ha partecipato ad Amici 18 in qualità di concorrente e, attualmente, lavora in qualità di ballerino professionista per la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

