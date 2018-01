Amici, 4 alunni espulsi: "Dovete togliervi la maglia del programma"

Maria De Filippi ha gelato in diretta quattro concorrenti durante la puntata di Amici di sabato. Si tratta di tre ballerini, Filippo, Vittorio e Nicolas, e del cantante Biondo."Quello che è avvenuto nei giorni precedenti non solo è contro il regolamento ma è anche tanto irrispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola di Amici. Insegnanti, professionisti, coreografi, produttori musicali, autori e artisti che compongono la squadra di lavoro, e che solo `Amici´ tra i talent, offre a chi partecipa, sono infatti un valore a cui non si può rispondere con totale noncuranza del rispetto delle regole chieste in cambio", afferma impassibile De Filippi.

A causa del loro comportamento, i quattro ragazzi sono stati espulsi dalla competizione e sono stati invitati a togliersi la maglia del programma. La conduttrice non ha però voluto dare i detttagli di quanto accaduto, ritenendo che il pubblico non abbia bisogno di sapere i particolari. Ora i ragazzi dovranno affrontare un esame di riammissione per poter continuare la competizione.