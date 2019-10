Amici Celebrities, Filippo battuto dalla fidanzata Pamela: "Non volevo fare il talent con lei"

Lo scorso mercoledì 23 ottobre, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata finale di Amici celebrities condotta da Michelle Hunziker, subentrata al posto di Maria De Filippi, colei che ha ideato lo spin-off dell'ormai noto Amici di Maria De Filippi. E la finale del talent-show dei vip ha avuto un ordine d'arrivo del tutto inaspettato. In molti, tra i telespettatori, pensavano che alla fine sarebbe stato il conduttore di Temptation island, Filippo Bisciglia, ad aggiudicarsi la coppa del format targato Mediaset. Dal suo canto Bisciglia ha cercato di battere tutti gli altri finalisti, Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese e la sua attuale compagna Pamela Camassa. Ma quest'ultima ha dimostrato di essere -nel suo piccolo- la concorrente più versatile, esibendosi sia in coreografie di ballo che in performance di canto.

Nel girone che ha visto contrapporsi tra loro i due fidanzati, a spuntarla è stata Pamela Camassa, la quale ha battuto il fidanzato storico Filippo. Bisciglia ha dovuto infatti fare i conti, dinanzi al pubblico, con il verdetto finale della sfida affrontata con la sua dolce metà, che ha decretato la vittoria schiacciante della Camassa. "Non volevo farlo insieme a Pamela -ha chiosato in studio Bisciglia che si è classificato terzo, superando così il quarto classificato Ciro Ferrara-. Invece ho vissuto anche questa esperienza insieme a te (Filippo poi si rivolge all'amata Camassa, ndr)".

Critiche su Loredana Berté ad Amici Celebrities

La giuria della puntata finale di Amici Celebrities è stata formata dai tre giudici fissi del talent dei vip, Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, e insieme a loro si è aggiunto il giudice speciale della serata, la cantante Loredana Berté. La sorella di Mia Martini ha ricevuto diverse critiche da parte degli utenti sui social, che le contestano di aver "dileggiato" in puntata il concorrente Massimiliano Varrese. "Forse sarò esagerata -scrive un utente su Twitter-. Ma Loredana Bertè che si mette praticamente a ridere in faccia a Massimiliano è stata pessima #AmiciCelebrities" . Varrese, aspirante artista vip, aveva eseguito una performance di canto sulle note di Kiss, una famosa hit di Prince. E la Berté è finita in preda ad una risata fragorosa, subito dopo aver assistito alla discussa performance di Massimiliano, il quale, tuttavia, si è classificato secondo e alle spalle della trionfatrice Pamela Camassa al format. Oltre le critiche dei fan di Varrese, si leggono anche moltissimi messaggi di consensi per la Berté, tra cui: "Prince è morto di nuovo e Loredana Bertè lo sta confermando. #AmiciCelebrities".

