Amici Celebrities, Francesca Manzini concorrente

Manca poco all'inizio della prima edizione del talent-show di Canale 5 in versione "Very important people", Amici Celebrities. Il format prodotto da Maria De Filippi aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 23 settembre e in rete il popolo del web si dice in trepidante attesa per l'inizio di questa nuova avventura televisiva. Amici in versione Vip verrà condotto da Michelle Hunziker e, intanto, sono stati comunicati i primi nomi del cast ufficiale dei concorrenti, tra cui emerge in particolare quello di Francesca Manzini.

Quest'ultima, speaker radiofonica del network Rds e volto poco noto ai telespettatori, si è detta entusiasta di essere stata confermata nel team dei partecipanti-vip alla prima edizione di Amici Celebrities, dopo aver collaborato con Carlo Verdone come interprete nel film Benedetta Follia. La 29enne capitolina, classe 1990, ha voluto ringraziare Maria De Filippi per averle permesso la realizzazione di un sogno.

Francesca Manzini concorrente ad Amici Celebrities

"Wow! Ce l’ho fatta! - ha esultato Francesca Manzini, parlando ai suoi follower in un video condiviso su Instagram- Questo programma non è altro che la realizzazione di ventuno anni sognati, sperati, raccolti, studiati e sbagliati. Anni veramente dove ho fatto di tutto. Ventuno anni di fronte al muro di camera mia, che è sempre quello e che non mollerò mai, non abbandonerò mai, perché sono le mie radici, da dove provengo. Il fatto che, oggi, io potrò aver l’opportunità – grazie a questo programma, grazie a Maria, a Luca Zanfolin e tutta la produzione – di sfogare tutto ciò che facevo per finta di fronte ad una parete e riportarla a voi, che state a casa, per me è una grande vittoria già solo questo. Quindi, in questo caso io ho abbracciato il mio tempo sia nel bene, quando non mi aveva dato risposte, sia adesso che me l’ha data eccome la risposta ed è stata un bellissimo ‘si’. Quindi, grazie! Ci vediamo su Canale Cinque prossimamente, Amici Celebrities".

Oltre alla Manzini, nel cast dei concorrenti del talent-show in arrivo sono stati confermati i seguenti personaggi famosi: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia e Joe Bastianich.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?