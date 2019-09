Amici Celebrities, la Giordano si sfoga sulla rottura con Bova

Sabato 21 settembre è stata trasmessa la prima puntata di Amici celebrities, il nuovo esperimento televisivo prodotto da Maria De Filippi. Amici celebrities altro non è che la versione "very important people" della formula classica di Amici e nel suo primo appuntamento tv ha visto indiscussa protagonista Chiara Giordano, la quale purtroppo ha dovuto abbandonare molto presto il talent-show di Canale 5. La produttrice ha deciso di intraprendere un'esperienza del tutto nuova, nelle vesti di ballerina, dopo essere stata a lungo al centro del gossip per via della sua crisi d'amore vissuta con l'attore e sex symbol Raoul Bova. E nella prima puntata del nuovo talent show, la Giordano è stata presentata al pubblico con un rvm dal contenuto speciale, dove cioé Chiara, candidatasi alla vittoria di Amici in qualità di aspirante ballerina vip, parla delle difficoltà affrontate nella sua separazione da Bova.

Lo sfogo di Chiara Giordano ad Amici Celeb

"In un periodo particolare in cui mi trovavo molto esposta, con la mia vita buttata in piazza -fa sapere Chiara Giordano, la quale ha dovuto scontrarsi nella prima manche con Raniero Monaco Di Lapio e nella seconda con Emanuele Filiberto di Savoia- cercavo un posto dove nascondermi. Provavo un sentimento di vergogna, guardavo i miei figli e pensavo di avere sbagliato tutto". Nonostante il dolore provato per la crisi con Bova, la donna adesso decide di rialzarsi, mettendosi in gioco: "Adesso ci sono io, prima pensavo di dovermi dedicare ad un’altra persona che era più importante di me. Quindi ho tirato fuori la ballerina".

Prima di andare via, la Giordano ha ricevuto gli elogi da parte del suo avversario Emanuele Filiberto di Savoia, il quale si è detto stupito per la bravura mostrata da Chiara nel ballo. Un gesto molto nobile quello del principe dal sangue e dalla squadra blu.