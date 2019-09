Amici Celebrities, Laura e Pamela piangono cantando Nonno Hollywood

La prima puntata di Amici Celebrities è stata all'insegna delle emozioni. Le due compagini di concorrenti vip, tra loro contrapposte, hanno riservato momenti di gran commozione nel corso del primissimo serale del talent show prodotto da Maria De Filippi. Nell'appuntamento tv di questo sabato, che ha dato il via alla versione "vip" di Amici, hanno lasciato particolarmente il segno le concorrenti Pamela Camassa e Laura Torrisi: entrambe coltivano da sempre la passione per il canto e nutrono un profondo sentimento per i nonni. Alle prove, così come anche in puntata, le due giovani vip non hanno nascosto le loro intense emozioni provate per i loro rispettivi nonni. Già nel daytime settimanale Pamela era finita in lacrime, dopo aver appreso di alcuni problemi di salute della nonna e come lei anche Laura Torrisi era esplosa in un pianto liberatorio, nel suo caso dettato dalla scomparsa del nonno, che, poco prima di chiudere gli occhi per sempre, ha sofferto tanto a detta dell'attrice.

Il gesto di Maria De Filippi ad Amici Celebrities

Le due aspiranti vincitrici di Amici celebrities, alla fine, sono riuscite ad emozionare il pubblico del talent-show, emozionandosi sulle note di Nonno Hollywood. Particolarmente apprezzati dal pubblico sono stati gli interventi della padrona di casa e del conduttore di Temptation island, Filippo Bisciglia, anche lui in gioco. "Così le stronchi", ha così provato a tirare sù il morale alle due compagne d'avventura, Pamela e Laura, rivolgendosi alla De Filippi, la quale a sua volta ha lanciato un messaggio di supporto, in particolare a Pamela Camassa, che è rimasta sopraffatta dalla commozione in studio e teme di perdere la nonna: "Le paure per superarle vanno affrontate, non zittite".

Un'assegnazione che ha davvero toccato ed emozionato la nostra Pamela Camassa #AmiciCelebrities pic.twitter.com/51R3ifp0Sq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 21, 2019