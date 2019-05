Amici, Emma gela Alberto: "Le rose rosse mi portano sfiga"

Ieri è stata trasmessa la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il settimo appuntamento-tv del talent-show di Canale 5 ha visto la cantante Emma Marrone tornare nello studio del programma che l'ha resa celebre in Italia. Così, la cantante di "Sarò libera" è apparsa in qualità di componente della giuria speciale, insieme a Mara Venier e Gerry Scotti.

Nel corso della sfida tra i talenti rimasti in gara, che si sono giocati un posto all'imminente finale del format, la padrona di casa Maria De Filippi ha mostrato al pubblico un video contenente le immagini di una vera dichiarazione d'amore, registratasi in sala-prove nel daytime settimanale del programma, che vede protagonista un cantante. A chi ci riferiamo? Parliamo di Alberto Urso, il tenore e papabile candidato alla vittoria del format, che si è dichiarato invaghito di una dei giudici apparsi nell'ultima puntata.

Alberto Urso si dichiara ad una giudice speciale di Amici

Al maestro di musica Pino Perris, nel corso delle prove tenutesi in vista della settima puntata, Alberto Urso si era detto invaghito di una cantante italiana: "Una ballerina-cantante. Ti ho detto troppo, maestro. La conosci benissimo, direi. Non ho mai parlato con lei. E' un pensiero" , aveva confidato il tenore al suo maestro. "E' una di carattere, penso che la combinazione è carina" aveva controbattuto ironico, parlando al suo allievo, il maestro Pino. "Io sono un romantico, comincio a corteggiarla con un bel mazzo di rose": con queste parole il tenore aveva quindi preannunciato che avrebbe donato alla sua fiamma dei fiori.

E nella settima puntata, Maria De Filippi ha porto ad Emma Marrone il mazzo di rose rosse che Alberto intendeva regalare alla sua beniamina. Ma, alla visione dell'omaggio floreale, Emma è insorta in studio, gelando il pubblico, la conduttrice e persino il tenore del programma. "No, Maria. Mi portano sfiga le rose rosse... possiamo farle brillare fuori dallo studio? Non sto scherzando. Scusatemi!" , ha esclamato stizzita la Marrone. Delle parole, quelle pronunciate dalla cantante, che hanno diviso l'opinione del popolo del web. Che Emma abbia riservato un 2 di picche ad Alberto?

Alberto conquista l'ultima maglia argentata, se è lui il vostro preferito! #Amici18 pic.twitter.com/RLVfQCnXTr — (@AmiciUfficiale) 11 maggio 2019