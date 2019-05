Amici, Giordana sogna di vincere il talent: "Lo faccio per mia sorella"

Manca poco alla puntata della finale di Amici di Maria De Filippi e nel daytime settimanale del programma i concorrenti rimasti in gara, incalzati da alcune domande, hanno rilasciato delle emozionanti dichiarazioni. Nel nuovo appuntamento-tv Alfonso Signorini ha chiesto ai giovani cantanti e ballerini di parlargli del motivo che li spinge a sognare la vittoria del format.

A dare una risposta struggente al direttore di "Chi magazine" è stata la cantante Giordana Angi, la pupilla di Loredana Bertè che potrebbe rivelarsi la vincitrice assoluta della diciottesima edizione di Amici. In particolare, la Angi ha confidato di essere fortemente motivata dal legame che ha con la sorella Elisa.

Si avvicina la finale di "Amici 18": Chi vincerà?

“L’unica cosa che faccio – queste le parole che Giordana Angi ha speso parlando ad Amici del suo impegno nell'industria musicale– la faccio per mia sorella perché potrei aiutarla”. Le dichiarazioni rilasciate dalla cantante italo-francese dimostrano l’amore che la tiene vincolata a sua sorella, nonostante i momenti difficili vissuti dalle sorelle per via della separazione dei loro genitori. Giordana non chiederebbe più nulla ad "Amici 18", così come lei stessa ha confidato nel daytime settimanale, perché adesso sente di essere pronta a diventare una cantante di successo.

La puntata della finale è prevista per il prossimo 25 maggio, salvo eventuali smistamenti nel palinsesto di Canale 5. I finalisti del talent-show sono Giordana Angi, Alberto Urso, Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit Castro.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?