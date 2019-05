Amici, Ilary Blasi è scatenatissima. Totti le manda un messaggio in diretta: "Deficiente"

L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con il botto. Non solo per la bravura dei professinisti in gara, ma anche per i giudici speciali. Ieri sera, infatti, cinque grandi donne hanno fatto divertire il pubblico a casa e in studio: Ilary Balsi, Silvia Toffanin, Loredana Berté, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker. Le cinque sono state davvero fantastiche con il loro ingresso in studio, le loro battute e qualche siparietto divertente.

Ma a fare da padrone nella serata sono state soprattutto Ilary Balsi e Silvia Toffanin. Le due amiche, oltre ad essere bellissime, hanno fatto divertire con le loro battute e la loro simpatia. Con la prima più peperina e la seconda che cercava di calmarla. Ilary Blasi, infatti, si è letteralmente scatenata davanti alle esibizioni di ballo. "Bellissimo Maria, ho ricevuto un cubo in faccia - ha esclamato dopo una coreografia a tinte hot di Rafael Quenedit Castro -. Dai è una serata fra amiche e queste cose si dicono. Ci siamo tutte ringalluzzite. Il ballo è coinvolgente, ti balla tutto, anche gli occhi". "Calmati Ilary", le ha detto sorridendo l'amica Silvia.

Ma Ilary Blasi non si è fermata qui e con le battute ci ha dato dentro ottendendo anche l'approvazione del pubblico. E ridi da una parte e ridi dall'altra, alla fine sono arrivati anche i messaggi del marito Francesco Totti. Ad un certo punto della finale, infatti, la Blasi tira fuori il suo smartphone dal cellulare: "Francesco mi ha mandato un messaggio: 'Solo tu fai la deficiente'". Immediatamente, Silvia Toffanin scoppia a ridere e neanche Maria De Filippi riesce a trattenersi.

La puntata va avanti, le battute continuano e Francesco Totti scrive ancora alla moglie, "ma questo non si può leggere". Ilary si imbarazza un po', diventa rossa e anche l'amica le consiglia di non leggerlo in diretta, "ma la situazione sta degenerando". Non è tutto perché alla fine della fiera la Blasi spiega cosa significa il numero 23 a Roma. "Maria, non so se posso dirlo quello che significa in romano", ha esclamato Ilary. La De Filippi incuriosita la fa parlare - nonostante Silvia abbia cercato in tutti i modi di fermarla, "No, non si può dire! O almeno si può dire anche in italiano, in termini diversi", e la battuta è servita: "Bucio de culo".

Immediatamente, il pubblico esplode in una grossa risata e Maria De Filippi non può fare altro che ridere di gusto: "Diciamo che significa portafortuna". E noi aggiungiamo che era davvero difficile rimanere seri con questi siparietti...