Amici, Laura Torrisi fuori dalla finale. E Pieraccioni attacca Ferrara

Dopo aver partecipato alla prima edizione di Amici celebrities, conclusasi con la vittoria di Pamela Camassa, l'attrice Laura Torrisi è tornata al centro del gossip.

Questa volta a far parlare dell'aspirante cantante vip è un presunto retroscena spifferato da Spy magazine. Secondo la nota fonte, l'ex storico dell'attrice, Leonardo Pieraccioni, sarebbe insorto subito dopo aver appreso dell'eliminazione di Laura dallo spin-off di Amici di Maria De Filippi dedicato ai vip, a un passo dall'ultima puntata. Un amaro epilogo per la Torrisi e a quanto pare anche per Pieraccioni, giunto con i risultati del verdetto enunciato alla semifinale del format targato Mediaset, che ha decretato i 4 finalisti tra cui Ciro Ferrara.

Laura Torrisi e lo spiffero dopo Amici Celebrities

"Ciro in finale e te no? -avrebbe chiosato stizzito Leonardo Pieraccioni parlando alla cantante blu Torrisi, accorsa dietro le quinte in lacrime, dopo essere stata eliminata dal componente della squadra bianca -. È come levare Don Matteo da catechismo e metterci Massimo Ceccherini". E sempre secondo Spy magazine, Ferrara avrebbe ribattuto prontamente al siluro di Pieraccioni, evidenziando che la battuta al vetriolo dell'attore in questione -a suo dire- era già stata rilasciata dallo stesso ex di Laura in video. "Maledetti amici miei!", avrebbe quindi esclamato di tutta risposta il finalista Ciro, il quale si è classificato quarto alla finale di Amici Celebrities disputatasi lo scorso mercoledì.

Nonostante non formino più una coppia, al momento, Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi appaiono molto legati e complici tra loro, dopo aver dato alla luce la loro bambina Martina.

Segui già la pagina di gossip de Il Giornale?