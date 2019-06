Amici, "Non c'è bisogno di odiarsi": Biondo ed Emma si sono lasciati

I due indiscussi protagonisti della diciassettesima edizione di "Amici di Maria De Filippi", Emma Muscat e Biondo, sono apparsi insieme in un filmato condiviso dal profilo Instagram della cantante dalle origini maltesi. I due hanno voluto, così, comunicare ai loro follower di essere giunti alla decisione di lasciarsi.

"Abbiamo due cose da dirvi" , ha esordito Emma Muscat, nella sua video-diretta registrata insieme a Biondo su Instagram. "Io ed Emma non stiamo più insieme, da un pò di settimane- ha anticipato Biondo, sostituendosi ad Emma nella diretta-. Questo non toglie niente al fatto che siamo felici quando siamo insieme. Ed è bello trasmettere l'insegnamento che, anche dopo la fine di una relazione durata un anno e mezzo, si può stare bene. Non stiamo male, quest'estate ci vedrete in giro insieme, con le nostre canzoni. Speriamo che possiate capire la nostra storia".

Biondo ed Emma: cosa ci insegnano, dopo "Amici"

Gli ormai ex allievi di Amici si sono mostrati maturi, parlando a cuore aperto e più uniti di prima, ai fan che li seguono in rete. "Non c'è bisogno di farsi del male, di odiarsi... -ha aggiunto il cantautore rap di "Quattromura"-. Ma è bello affrontarlo parlandone. Volevamo dirvelo. Ad oggi abbiamo condiviso tutto. Per me lei è come un parente, perdere Emma sarebbe come perdere un parente". "Non state male per noi" , è invece il messaggio che la Muscat ha voluto lanciare ai suoi sostenitori.

Insomma, dalle parole riportate dagli ormai ex fidanzati, capiamo che la passione tra due persone può finire e che la stima e il rispetto reciproci possono continuare, nonostante la fine di una storia, come quella di Emma e Biondo.

