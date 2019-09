Amici, scontro tra Platinette ed Emanuele su "L'italiano"

La nuova puntata di Amici celebrities, la versione "very important people" di Amici di Maria De Filippi, ha avuto indiscussi protagonisti il concorrente Emanuele Filiberto di Savoia e il giudice Platinette. Nel corso della gara che ha visto tra loro contrapporsi le squadre di vip, bianca e blu, capeggiate rispettivamente da Alberto Urso e Giordana Angi, il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha eseguito una performance di canto sulle note de L'Italiano, una delle pietre miliari che hanno segnato la storia della musica italiana. E sul conto della canzone di Toto Cutugno cantata da Emanuele, è intervenuta Platinette, che ha pungolato il concorrente dal sangue e dalla squadra di appartenenza blu.

Platinette accende la polemica sul principe ad Amici

A detta di Platinette, L'Italiano striderebbe troppo con la storia della famiglia reale del concorrente blu, in quanto nella canzone si parla di un partigiano e il principe è un nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia. "Non è colpa tua se appartieni alla tua famiglia -ha così punzecchiato Platinette il principe Emanuele in studio-. Ma è inevitabile che molte persone, magari più anziane come me, pensino a questa cosa sentendoti cantare L’italiano col megafono. La polemica scatta da sola". E il principe, di tutta risposta, ha replicato così: "Sono qua per rappresentare me stesso e non la monarchia. Questa era una delle rare canzoni che ascoltavo in esilio. L’ho fatto per amore. Siamo qui per divertirci, non per polemizzare".