Amici, Raffaele Tizzano fa coming out: "Felice di essere gay"

È stato uno dei finalisti dell’edizione 2005 di Amici di Maria De Filippi e, oggi, il ballerino Raffaele Tizzano torna a far parlare di sé per il suo coming out.

Oggi youtuber, Raffaele Tizzano ha un canale in cui si esprime in lingua inglese e parla apertamente del suo orientamento sessuale. In uno dei video postati negli ultimi tempi, infatti, il ballerino di Amici di Maria De Filippi si è detto felice di essere gay e di avere un compagno nella sua vita.

Tizzano, da tempo scomparso dal mondo dello spettacolo, continua ad essere uno dei concorrenti del talent show di Canale 5 più amati di sempre. Arrivato fino alla finale di Amici, Raffaele si vide strappare la vittoria da Ivan D’Andrea, ma ha avuto poi la sua rivincita a conclusione del suo percorso nella Scuola targata Maria De Filippi.

Tizzano, infatti, ha fatto parte del cast di Buona Domenica, ha condotto su Sky il programma Dietro le quinte, è stato guest star nel musical Gian Burrasca e, tra le tante esperienze, è stato anche autore e conduttore del programma musicale Music & Words. Molto attivo in tv, in radio e a teatro, oggi Raffaele Tizzano ha un canale Youtube in cui racconta la sua vita e attraverso il quale, quindi, ha scelto di fare coming out.