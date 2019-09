Amici, Rudy Zerbi torna a pungolare Giordana: "Sei bella in questa foto, sei tu?"

Dopo essersi presentata in qualità di coach nella prima puntata di Amici celebrities, il nuovo esperimento televisivo prodotto da Maria De Filippi e dedicato ai vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto una passione segreta, Giordana Abgi è tornata al centro dell'attenzione mediatica per via di un botta e risposta registratosi su Instagram. L'ex allieva della scuola di Amici, infatti, è diventata protagonista di un confronto registratosi con il suo ormai ex insegnante di canto Rudy Zerbi, uno dei maestri più temuti nella storia del talent targato Mediaset e con cui la Angi non ha mai avuto un rapporto idilliaco.

Giordana e Rudy, il rapporto dopo Amici 18

"Posso assicurare ai tuoi fan che li hai firmati tutti tu", queste ultime sono le parole sarcastiche che Zerbi ha riservato alla sua ex allieva Giordana, in occasione della pubblicazione di un video registrato mentre la cantante stava firmando alcune copie vendute del suo ultimo album, dal titolo Voglio essere tua. E la risposta di Giordan non è tardata ad arrivare. "Ma i miei fan non ti seguono… quindi è inutile!", ha così punzecchiato il suo ex insegnante la cantante.

Il professore storico di Amici è poi tornato a pungolare la seconda classificata ad Amici 18: "Sei bella in questa foto. Sei tu?". E la Angi ha ribattuto con il sorriso sulle labbra: "No, è mia cugina, è svizzera".

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Giordana Angi ha ufficializzato la sua partecipazione ad Amici Celebrities, il nuovo talent-show di Canale 5, in qualità di coach della Squadra Bianca.