Amici, scherzo a Giordana Angi che duetta con Ferrara: la fidanzata di lui è gelosissima

Il prossimo sabato 21 settembre partirà, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto targato Mediaset, la versione "vip" di Amici di Maria De Filippi. I fedeli telespettatori di Canale 5 si dicono già in trepidante attesa per l'inizio del nuovo talent-show, che avrà un cast d'eccezione. E sul profilo Instagram di Amici, è stato condiviso un video contenente le esclusive immagini di uno scherzo inferto alla cantante classificatasi seconda alla diciottesima edizione classica di Amici, Giordana Angi.

Nel video dello scherzo in questione, che precede l'esibizione che dovranno affrontare, in un duetto canoro, la caposquadra dei Bianchi (Giordana, ndr) e il concorrente Ciro Ferrara, Giordana difende il suo compagno di talent spalleggiandolo, mentre quest'ultimo racconta bugie alla sua sedicente fidanzata gelosa. Durante una chiamata, la fantomatica fidanzata di Ferrara, impersonata da Cristina Donadio, chiede infatti a Ciro di spiegarle dov'è stato la notte precedente, confidando che un'amica le ha rivelato di averlo visto per le strade di Roma.

Giordana Angi protagonista ad Amici Celebrities

"Pronto, amore, ciao. Dove devo stare? Qua -risponde prontamente Ciro Ferrara alla sua (finta) amata, finita (per finta) in preda alla gelosia-. Sto facendo le prove con Giordana, la ragazza di Amici. Carmen, e dai! Ieri sera sono stato ad Amici fino all’1. Non ti inc…are. Abbiamo cantato tutta la sera le nostre canzoni". "Noi eravamo qua -fa sapere poi Giordana alla (finta) fidanzata di Ciro, intenta così a difendere la posizione del suo compagno di talent-show- perché ci hanno dato questa canzone di Mia Martini… Siamo stati a lavorare fino a tardi. Qua non c’era nessuno. Abbiamo mangiato una cosetta insieme: lui ha preso una quattro stagioni". Alla fine della chiamata di fuoco, però, subito dopo aver scoperto di essere stata presa in giro, Giordana ha mollato una scarpa a Ferrara. Per saperne di più, non ci resta altro che attendere il primo appuntamento tv di Amici celebrities.