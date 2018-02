"Amici", scintille tra Zerbi e Yaser: "Hai detto il falso, ti osserviamo..."

Durissimo attacco di Rudy Zerbi dietro le quinte di Amici a Yaser, uno dei ragazzi che partecipano al talent show. Yaser, come racconta gossipetv.com ha postato su Instagram un messaggio al veleno: "Mi hanno tappato la bocca e privato del pubblico per quasi due mesi, le critiche ormai sono chiacchiere fuori luogo finché non mi viene dato modo di farmi valere". Un attacco in piena regola alla scuola che non è stato digerito da Zerbi che ha replicato con durezza "affrontando" il ragazzo: "Non amo in generale chi parla dicendo cose a sproposito anche se lo fa davanti a tutti, ancora più mi dà fastidio se lo si fa da 'leoni da tastiera', al di fuori della scuola". Poi l'affondo del giudice di Amici: "Anche i professori non ti hanno fatto esibire per il rendimento calante. Io una domandina me la farei... sei completamente fuori fase. Mi chiederei 'ma io qua cosa ci sto a fare?". Yaser prova a spegnere il fuoco della rabbia di Zerbi: "Ho esagerato. Era una metafora eccessiva". Ma arriva la replica: "Non hai esagerato, hai detto il falso, è diverso". Insomma nella scuola la tensione resta altissima e di certo questo non sarà l'ultimo battibecco tra Zerbi e gli allievi.