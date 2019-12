Amici, Valentin Alexandru ruba un bacio sulla bocca a Francesca Tocca: esplode la polemica

Nel pomeriggio di questo sabato 7 dicembre, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata ufficiale di Amici di Maria De Filippi, che ha visto l'aspirante ballerino, Valentin Alexandru, rubare inaspettatamente un bacio ad una ballerina professionista. Lo spiazzante accadimento è avvenuto nel corso della sfida che ha visto il ballerino di latino-americano, Valentin, contrapporsi alla sfidante e aspirante allieva di Amici, Valentina. I due sfidanti si sono esibiti rispettivamente nelle loro coreografie di ballo: Valentin ha ballato in un passo a due con Francesca Tocca e Valentina si è esibita insieme a Umberto Gaudino.

E nel corso dell'attesa sfida, il ballerino dalle origini romene e classe 1998, Valentin, ha rubato un lungo e appassionato bacio sulla bocca alla ballerina professionista del talent-show di Canale 5, Francesca Tocca. Un gesto quest'ultimo che ha spiazzato tutti i presenti in studio, in particolare la conduttrice Maria De Filippi e la neo giudice di canto, Anna Pettinelli.

"Per la coreografia non siamo responsabili noi, vorrei chiarire", ha dichiarato visibilmente imbarazzata la De Filippi, intervenendo prontamente al microfono. E a fare eco alla conduttrice è stato il giudice ed esperto di ballo latino accorso in studio per la sfida, che ha ricordato a Valentin: "Francesca è sposata!". "Sì, è sposata... sposatissima tra l'altro", ha aggiunto Maria De Filippi. "No... ma dite... perché è sposata? Ma perché, per una che non è sposata non è lo stesso?", ha, poi, parlato stizzita al microfono l'ex protagonista di Temptation island vip, Anna Pettinelli, che ora ricopre il ruolo di insegnante e giudice di canto nella giuria di Amici di Maria De Filippi. "Assolutamente sì! -esclama la De Filippi, in risposta all'intervento della Pettinelli-, però diciamo che il marito viene un po' preso in giro". "Diciamo che il gesto è una licenza poetica... Todaro è dell'ambiente... capirà", viene, infine, commentato in studio, sul conto dell'inaspettato gesto compiuto da Valentin Alexandru.

Francesca Tocca di Amici è sposata con Raimondo Todaro di Ballando con le stelle

La ballerina professionista della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca, è felicemente sposata con il ballerino professionista di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro. Dalla loro unione, i due ballerini hanno avuta la figlia Jasmine e gli stessi starebbero da tempo pensando al progetto di avere un secondogenito. Nel corso della coreografia, che ha visto l'aspirante ballerino e allievo di Amici 19, Valentin Alexandru, rubare il discutibile bacio alla Tocca, quest'ultima non ha provato a scansarsi e ha portato a termine la sua performance, anche se tuttavia lo spiazzante "bacio" del ballerino non era previsto nell'esibizione.

