Amici, la Vanoni smonta la coreografia di Peparini: "Non mi piace vedere le donne che umiliano gli uomini"

Sabato 21 settembre è ufficialmente partito il talent-show di Canale 5, Amici celebrities, una versione "vip" di Amici, il celebre format dedicato ai talenti. E nel primo appuntamento tv del programma delle celebrità, sono apparsi in studio e in qualità di giurati Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, a cui si è aggiunto il giudice speciale nonché attore Giuseppe Zeno. La prima puntata della versione vip di Amici ha visto protagonista indiscussa la cantante Vanoni.

"Non mi piace questa cosa", ha sentenziato la cantante dalla fulva chioma, criticando aspramente la coreografia montata sulle note di Feeling good di Michael Bublé. Una coreografia sulle "donne che umiliano gli uomini", a detta della Vanoni. Motivo per il quale l'esibizione della speaker di Rds, Francesca Manzini, non è andata giù alla celebre cantante Ornella, che ha dal suo canto silurato il co-giudice e coreografo, Giuliano Peparini. "Trovo invece che sia stata una bellissima coreografia -risponde prontamente Platinette, schierandosi dalla parte del coreografo Giuliano-. E mi è piaciuta questa sorta di vendetta, in senso buono, della donna. Come una casalinga che torna a casa e dice al marito che ora tocca a lui". Ma, alla fine, arriva anche il parere del coreografo e fratello di Veronica Peparini: "È, comunque, solo un gioco".

Ornella Vanoni giudice di Amici

Siamo solo all'inizio dell'ultimo esperimento televisivo prodotto da Maria De Filippi, è gia sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore è "Ornella Vanoni show" sui social-media. In molti, infatti, si sono mobilitati a condividere gif animate e filmati contenenti alcune delle immagini che hanno visto protagonista la Vanoni al talent-show delle Celebrities. "Se vedo un uomo bello lo guardo -ha chiosato la Vanoni, parlando con il suo inconfondibile tono sarcastico a Platinette -. Se vedo una donna bella anche. Mica perché sono etero devo guardare solo gli uomini". Quest'ultima esternazione fatta dall'Ornella nazionale ad Amici celebrities ha fatto molto discutere, diventando virale sui social, in concomitanza della celebrazione dell'85esimo compleanno dell'artista, che si festeggia oggi.