"In amore? la differenza d’età non conta". Pamela Anderson rinasce a 52 anni grazie all’ex calciatore Adil Rami

Nell’immaginario di tutti è ancora la bellissima bagnina di Baywatch, ma Pamela Anderson ha appeso da tempo al chiodo gli abiti da diva del piccolo schermo. Si divide fra Europa e Los Angeles, si è scoperta attivista e ha trovato anche un nuovo amore, dopo molti divorzi e flirt sbagliati. E a Vanity Fair rivela: "Lascio la mia casa di Malibù perché mi sono sentita sola".

E come simbolo di rinascita alla veneranda età di 52 anni – portati splendidamente – Pamela Anderson si mostra in pubblico per la prima volta insieme al figlio Brandon di 22 anni e al suo attuale compagno, l’ex calciatore del Milan Adil Rami, di 18 anni più giovane. L’allegra famiglia è stata fotografata al Meridien Beach Plaza Hotel di Monaco per una rinomata serata di gala. E la Anderson si è seduta fra il figlio e il compagno, apparendo raggiante più del solito. "Io e Adil ci siamo conosciuti a Marsiglia due anni fa e ora abbiamo una vita meravigliosa", rivela. "Abbiamo entrambi le nostre famiglie ma questo non influisce sul nostro rapporto. In amore? Gli anni non contano. Io non parlo molto bene il francese, lui non parla bene l’inglese ma ci lasciamo guidare dal linguaggio del corpo", continua. "Un consiglio per mantenere al top la vita di coppia? Non indossare, neanche a casa, i pantaloni della tuta", conclude.