Amra Silajdzic si prende la scena: ecco chi è lady Dzeko

Edin Dzeko dopo un lungo, lunghissimo tira e molla tra Inter e Roma alla fine ha deciso di restare nella Capitale e di dare continuità alla sua storia d'amore con il club giallorosso giunta al quinto anno. La decisione del bosniaco è stata approvata anche dalla moglie Amra Silajdzic che una volta raggiunta l'intesa tra la Roma e il marito per rinnovare il contratto aveva parlato in questi termini: "Per me andava bene anche l’Inter, oltre naturalmente alla Roma, siamo sempre pronti per una nuova avventura, ma devo ammettere che sono particolarmente contenta che siamo rimasti qui".

Amra ha poi incensato Roma: "È casa nostra, sono nati i nostri due bambini, i tifosi sono sempre carini e la città è bella. Sono riuscita ad organizzare la mia vita e mi posso dedicare alle mie attività facilmente, in un’altra città sarebbe stato più complicato. Non vedevo l’ora di tornare a casa e tirare un sospiro di sollievo. Sono stati mesi di grande stress. Abbiamo lavorato duramente e Edin ha sopportato tutto questo con tanta professionalità e rispetto per tutti. Fa quello che sa fare meglio, si è dedicato all’allenamento e a se stesso. Come se nulla stesse accadendo intorno a lui, e neanche noi in casa ci sentivamo nervosi. È un professionista in tutti i sensi, adora il calcio, vive per questo e ha sopportato tutto. Ma adesso è tutto finito, ora restiamo a casa”.

La moglie di Dzeko ha molto seguito sui social e vanta oltre 180.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto mai volgari che la ritraggono nella sua vita quotidiana. Amra compirà 35 anni tra cinque giorni, il primo ottobre, ha due in più del suo compagno Edin e in patria è molto famosa dato che è un'attrice e modella e nel corso della sua carriera è comparsa in qualche film e video musicali.



