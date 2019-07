Ana Karoline Nazario esce allo scoperto: è lei la nuova fiamma di Romario

Romario è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici da metà degli anni ottanta fino ad arrivare al 2009, quando decise di ritirarsi dall'attività agonistica all'età di 43 anni. Il brasiliano ex Barcellona, Vasco da Gama, Valencia e Psv Eindhoven nel corso della sua lunga carriera ha realizzato 691 gol con i club in 888 presenze complessive in tutte le competizioni. Le reti diventano oltre 700 se si considerano anche i 55 centri in 70 apparizioni con la maglia della nazionale brasiliana con cui ha anche vinto un Mondiale, contro l'Italia nel 1994, due Cope America e una Confederations Cup, più un argento alle Olimpiadi di Seul nel 1988 con i verdeoro sconfitti in finale dall'URSS. Romario è stato un fuoriclasse assoluto all'interno del rettangolo di gioco, ma anche nella vita privata si è sempre distinto per la sua vita amorosa a dir poco intensa e movimentata.

Il 53enne di Rio de Janeiro ha tre matrimoni falliti alle spalle, sei bambini riconosciuti con quattro donne differenti e tempo fa aveva fatto chiarezza sulla sua vita da donnaiolo: "Sono al cento per cento infedele, mi definisco un donnaiolo per eccellenza e sono anche riuscito a dormire con tre donne diverse nello stesso giorno”. Attualmente Romario ha una nuova fidanzata, la 22enne Ana Karoline Nazario, una studentessa brasiliana di ben 31 anni più giovane rispetto all'ex attaccante campione del mondo. I due sono usciti recentemente allo scoperto con un post della ragazza che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Amore, niente in questa vita accade per caso, c’è sempre una ragione, una ragione, una ragione … Le persone entrano nelle nostre vite per qualche motivo e per insegnarci qualcosa, e tu mi hai insegnato ad amare. Solo io so cosa sento per te! Un misto di amore, orgoglio e volontà!".