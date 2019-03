E adesso la Ribas rinnega l'Isola "Non c'è più dignità e rispetto"

Alla fine Alessia Marcuzzi ha dovuto fare mea culpa in diretta scusandosi personalmente con il cantante Riccardo Fogli, e con il pubblico, per la vicenda che lo ha visto protagonista (suo malgrado) nel programma. Ma non tutti hanno accettato le scuse della bionda conduttrice. Tra loro c’è Ana Laura Ribas, ex naufraga dell’edizione 2004, lontana dai riflettori televisivi da ormai diversi anni. Anche se il suo lavoro oggi l’ha portata fuori dagli ambienti, Ana Laura Ribas ha voluto dire la sua sulla vicenda e mandare qualche frecciatina ad Alessia Marcuzzi.

Attraverso il suo profilo Instagram Ana Laura Ribas ha postato un pensiero su tutta la vicenda: “La faccenda di Riccardo Fogli stata una delle peggiore viste in tv negli ultimi decenni. Io incredula, ho rivisto quel momento via web. Sono stata una concorrente dell'Isola dei Famosi 2004, dove ancora non c'era il bisogno di una tv fatta di pugni in faccia e zero rispetto altrui a causa di un programma che non riesce a decollare. Io che come conduttrice ho avuto una persona in gamba, che questi disgustosi siparietti ha sempre sdegnato @simonaventura cavalcava la sua onda insieme al suo gruppo di lavoro rispettando sempre chi aveva scelto per il suo programma. Io che non riconosco più certe persone che fanno parte di questo mondo televisivo italiano, che a furia di avere una briciola di audience ormai stanno perdendo la loro dignità, se non funzionate più cambiate lavoro, mica vi ordinato nessuno a stare li, è peggio insistere. Io che HO DECISO PER MIA SCELTA e non degli altri, di non farne più parte, e sono molto orgogliosa. Non rinnego nulla, il mio passato televisivo è stato fantastico, ho avuto quello che volevo, sono fiera di tutto... ma parliamo di altri tempi, oggi è tutto buio...”

Sono lontani i tempi in cui alla conduzione c’era Simona Ventura, come ha ricordato Ana Laura, ma viste le defezioni e gli adii avvenuti nelle scorse settimane nel programma (e non parliamo dei vip) c’è chi è pronto a scommettere che questa sia l’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi.