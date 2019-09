Ana Laura Ribas: "Ho scelto di non avere figli ma cani"

Ana Laura Ribas ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di essere una persona estremamente schietta. Le sue dichiarazioni sono spesso destinate a far discutere e anche l'ultimo suo post condiviso su Instagram contiene parole molto potenti, ricavate da alcune sue esternazioni televisive di qualche tempo fa.

“ Gregorio è il mio bambino, è il figlio che non ho avuto e che mai lo avrò ”, disse Ana Laura Ribas riferendosi al suo amato Gogo, dolcissimo cane che ha fatto compagnia per lunghi anni alla showgirl. Nel suo post, la donna ripercorre tutto il clamore mediatico scatenato da queste sue parole: “ Sono stata criticata, insultata e offesa in un modo a dir poco drammatico. Purtroppo ci sono persone che non capiscono il sentimento immenso, l’amore grande che un essere “umano” può provare per un altro animale e accudirlo come uno di famiglia, come se fosse un figlio, SI UN FIGLIO. ” La showgirl brasiliana spiega senza mezzi termini il suo punto di vista in modo lineare. Ana Laura Ribas si schiera con le donne come lei che non " nascono con il senso materno umano " e che, per loro volontà, non diventano madri come scelta di vita.