Anche in Giappone c'è una Lady Diana. Il suo nome è Masako

Lady Diana, la principessa triste che non era riuscita ad adattarsi alla vita di corte, ha un passato e un futuro. Prima di lei la principessa Sissi ha sofferto lo stesso disagio, ora c’è la ex principessa Masako, appena incoronata imperatrice del Giappone.

Proprio in questi giorni, da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre, 190 capi di Stato e monarchi hanno raggiunto la città di Tokyo per festeggiare Masako e suo marito, il neo imperatore Naruhito, che ha preso il posto del padre, Akihito, dopo la sua abdicazione la scorsa primavera. Tra di loro ci sono il principe Carlo, Felipe e Letizia di Spagna, i re di Belgio, Norvegia, Lussemburgo.

Da questo momento inizia una nuova era, ribattezzata dall’imperatore "Reiwa", cioè "armonia e fortuna". Chissà se questo sia un nuovo inizio anche per la sua sposa. Masako, come Kate Middleton o Meghan Markle, è diventata principessa non per natali, ma per amore. È nata nel 1963 e ha vissuto tutta la sua vita tra Giappone, Russia e Stati Uniti. Il padre è professore ad Harvard e vice-ambasciatore negli Usa. Anche lei intraprende quella strada e si laurea a pieni voti ad Harvard. Avrebbe voluto proseguire gli studi in Europa, laureandosi in Relazioni internazionali a Oxford, ma un incontro cambia i suoi piani.

Nel 1986 conosce il giovane principe Nahurito e si innamorano immediatamente. Ma diventare la futura imperatrice in Giappone, un po’ come altrove, significa chiudersi al mondo e rinunciare ai proprio sogni. Masako inizialmente non cede al corteggiamento di Nahurito, ma nel 1993 si sposano.

La vita di corte è esattamente come se l’immaginava, se non addirittura peggio. A complicare la situazione si aggiunge l’attesa di un erede che stenta ad arrivare. Nel 2001 nasce Aiko, una femmina, che non potrà prendere il posto del padre, che dovrà un domani cedere la corona a suo nipote.