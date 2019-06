Andjela Manitasevic è il segreto di Luka Jovic

Luka Jovic è uno degli astri nascenti del calcio serbo e nonostante la giovanissima età ha già maturato tanta esperienza in giro per l'Europa. Il 21enne ha fatto il suo esordio in prima squadra alla Stella Rossa di Belgrado a 16 anni e mezzo e da quel momento in poi non si è più fermato. Jovic è transitato al Benfica B, poi nella squadra maggiore dove però in un anno e mezzo non ha praticamente mai giocato. L'Eintracht Francoforte decide di puntare su di lui nel 2017-2018 e lui si ritaglia il suo spazio disputando 27 partite e segnando nove reti.

Quello appena concluso, però, è stato l'anno dell'esplosione di Jovic che ha realizzato la bellezza di 27 gol in 48 partite complessive in Bundesliga e in Europa, dove ha fatto male alla Lazio di Inzaghi, nei gironi, e all'Inter di Spalletti agli ottavi di finale. Luka è un vero e proprio crack del calcio serbo e anche con le nazionali under 19 e 21 del suo paese ha fatto cose egregie tanto da guadagnarsi la convocazione per il Mondiale in Russia. Jovic, dal primo luglio, sarà un nuovo calciatore del Real Madrid che ha investito la bellezza di 60 milioni di euro per strapparlo alla squadra tedesca.

Il segreto di Jovic, oltre alle sue qualità da calciatore, naturalmente sta nella tranquillità nella sua vita privata dove è fidanzato con la bellissima connazionale Andjela Manitasevic. Della ragazzi si sa poco ma dal suo profilo Instagram emerge come la coppia abbia avuto un figlio e da pochissimo tempo. Andjela non ha ancora molto seguito su Instagram, per essere una wag, e vanta soli 10.600 follower che sicuramente incrementeranno grazie al suo passaggio al Real Madrid. La cosa curiosa, inoltre, è che i due non si seguono sui social e non si taggano: un piccolo particolare di sicuro ininfluente ma da mettere in evidenza. I follower della bella Andjela, però, stanno crescendo pian piano con i suoi scatti sexy che stanno facendo andare in visibilio i suoi tanti seguaci.