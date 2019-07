Andrea Cerioli e la dedica d'amore per Arianna Cirrincione

La storia tra i due è nata all'improvviso, sul set di Uomini e Donne, e continua a durare nonostante il caratterino di Andrea Cerioli. Un carattere particolare, sottolineato anche dalla stessa Maria De Filippi qualche volta durante la trasmissione. Anche Arianna, però, non è da meno: ha infatti una personalità forte e decisa. Le cose tra i due vanno a gonfie vele e la serenità tra i due la si legge nei loro occhi.

Andrea, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: "La mia fidanzata è la più bella del mondo e anche la più simpatica". Lei, poi, ha risposto: "Troppo gentile, grazie, amò, per i complimenti". Lui, infine, ha replicato: "#ariannacirrincione voglio tornare single!". Un giochino tra i due che ha intenerito i fan ma che, al tempo stesso, dimostra che tra loro sta andando tutto molto bene nonostante il gossip di qualche tempo fa che li vedeva in crisi. Come se non bastasse, in conclusione al post di Andrea, è stato pubblicato un video in cui si vede Andrea disegnare un cuore sul finestrino dell'auto, salutare e poi fare un occhiolino.

Sulla coppia i pettegolezzi non sono mancati, ma ciò non vuol dire che qualcuno non possa essere interessato a loro. Gli autori di Temptation Island Vip 2 potrebbero averli contatti per chiedergli di partecipare alla prossima edizione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?