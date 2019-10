Andrea Corr: "Ho avuto 5 aborti spontanei"

Andrea Corr ha confessato a cuore aperto di aver subito cinque aborti spontanei, una situazione emotivamente straziante che la cantante ha affrontato in silenzio e con il sostegno del marito Brett Desmond. La giovane irlandese, sposatasi nel 2009, aveva cercato di creare subito una famiglia con il neo marito Brett, entrambi ansiosi di accogliere tanti figli nel loro piccolo clan. Ma la vita ha voluto mettere a dura prova l'esistenza della coppia, costretta ad affrontare ben cinque perdite, cinque aborti spontanei che hanno cagionato molta sofferenza e dolore.

L'arrivo della nuova gravidanza è sempre stato accolto con entusiamo ed emozione e, nonostante il profondo dispiacere provato, la speranza ha sempre preso il sopravvento. I cinque aborti hanno interrotto i sogni della coppia inondandola a lungo di desolazione e tristezza: solo ora la cantante dei The Corrs si apre e parla di questo passato angosciante, affrontato privatamente con il sostegno del marito e della famiglia. Andrea può contare sul supporto dei fratelli Jim, Sharon e Caroline Corr, non solo semplici parenti ma anche colleghi di lavoro con cui ha fondato nel 1990 i The Corrs.

La band, che ha venduto più di 40 milioni di dischi nel mondo, si era presa una pausa nel 2006 per seguire percorsi solisti, ma anche per dedicarsi alle rispettive famiglie, senza ovviamente perdere l'amore e l'affetto reciproco, per poi ritornare in studio nel 2016. Andrea, ora madre di Jean e Brett, sta promuovendo il libro di memorie "Barefoot Pilgrimage": " una riflessione personale sulla vita vissuta fino a ora. Una storia che si è sentita obbligata a raccontare dopo la perdita ed il dolore”.

