Andrea Dal Corso e Teresa Langella in vacanza. Ma i fan notano ​il dettaglio piccante

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Del Corso. La coppia, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne, sta per andare a convivere ma prima del grande passo si è concessa una fuga romantica all'estero. Andrea e Terry sono volati a Istanbul per un breve weekend e hanno condiviso con fan e follower scatti e momenti indimenticabili del loro viaggio.

Un post social in particolare ha però attirato la curiosità di molti. Andrea Dal Corso ha pubblicato alcune foto del magnifico loft in cui hanno soggiornato. Un appartamento con vista panoramica mozzafiato che ha stuzzicato i commenti divertiti dei fan per due particolari decisamente piccanti. Il primo: un pacchetto di preservativi sul mobile della sala. A mettere le mani avanti sull'oggetto hot è stato Andrea che, nella descrizione del post, ha sottolineato che in una delle fotografie c'era un pacchetto "speciale". Un omaggio offerto dall'hotel insieme a dolci e gadget.