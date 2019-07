Andrea Damante fa sul serio con "Madre Natura"

Finita la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante era stato spesso “pizzicato” spesso con questa o quella ragazza, senza mai avere una storia per così dire seria. Ora però le cose sono cambiate e il “Dama” è stata fotografato insieme a Sara Croce, la modella famosa per essere stata Madre Natura nel programma “Ciao Darwin”.

Con lei le cose sembrano essere diverse e chissà se questa volta Andrea, che dopo Giulia De Lellis non si era più legato a nessuno, forse fa sul serio. Damante è stato infatti paparazzato dal settimanale Chi mentre bacia teneramente Sara Croce durante una vacanza in Versilia. Secondo quanto riportato dalla rivista, Andrea avrebbe confermato la relazione, ma non soltanto, sembra che abbia intenzione di fare seriamente con lei. “ Non è un flirt, questa volta faccio sul serio ”, avrebbe detto.

Dalla bruna Giulia alla bionda Sara, quindi. Sara è una ragazza del nord come lui, che fa la modella e che si è iscritta alla Facoltà di Comunicazione d’Impresa all’Università IULM di Milano. Una ragazza che si definisce dipendente dal fitness, che ama cantare e che ha studiato all’accademia musicale di Ron.

Peccato che a differenza di Andrea Damante che è Dj e Producer, il suo genere preferito non sia la dance ma l’Heavy Metal, ma di sicuro non litigheranno per questo.