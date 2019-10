Andrea Damante: video hot con una bionda, ma poi esce con una bruna

Durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Andrea Damante aveva detto di non aver ancora trovato una ragazza dopo la storia con Giulia, ma c’è da dire che in quest’ultima settimana sembra aver recuperato il tempo perduto.

È stato infatti "pizzicato" a Roma con una ragazza bruna sconosciuta, con cui ha fatto un giro in centro e poi pranzato in uno dei ristoranti più in della capitale. I due non sono sembrati particolarmente affiatati insieme, ma durante i pochi momenti in cui Andrea non è rimasto al telefono, ha comunque avuto degli atteggiamenti teneri nei suoi confronti.

Ma questo è solo l’inizio perché proprio poco dopo, Damante, ha lanciato un video sul suo profilo Instagram in cui si è mostrato in atteggiamenti molto "bollenti" insieme ad una conturbante bionda. Il video è un collage di tutto quello successo durante l’estate, il suo tour nelle discoteche più importanti e forse perché no anche quello che è successo “dopo”.

Ovvio che parliamo solo di un video, ma, volendo pensar male, c’è da dire che queste esternazioni sono state per così dire visibili dopo l’uscita del libro di Giulia la sua ex che in questo momento è a Singapore insieme al nuovo fidanzato Andrea Iannone con cui sembra vivere una “luna di miele” anticipata, e con cui volerà tra qualche giorno anche in Giappone.

Dicevamo quindi, mai come in questo momento Andrea si è fatto vedere in compagnia di ragazze, e mai prima d’ora aveva girato un video così “bollente” insieme a qualcuna. Sarà forse perché dopo aver spiegato le sue ragioni si sente finalmente libero di lasciarsi andare, oppure forse ha bisogno di dimostrare qualcosa?

Questo solo il tempo ce lo dirà, nel frattempo il “nuovo” Damante sembra piacere tanto alle fan, che con un mistro di ammirazione e gelosia hanno commentato il video centinaia e centinaia di volte. Non ci resta quindi che aspettare l’ennesima puntata di questa soap.