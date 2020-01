Andrea Denver e lo spiffero sulla storia con Rita Rusic: "Breve, ma appassionata"

Lo scorso mercoledì 15 gennaio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata del Grande fratello vip, che quest'anno è condotto da Alfonso Signorini. E il nuovo appuntamento tv ha visto Andrea Denver diventare protagonista di una confessione del tutto inaspettata, su una love-story avuta in passato con una sua coinquilina, che insieme a lui adesso concorre nel gioco della Casa. “Ci sono stati dei rapporti intimi per 4 volte, io non ho nulla da nascondere -ha spifferato l'aitante Andrea, sul conto della liaison amorosa vissuta con Elisa De Panicis-. Voglio bene ad Elisa, lo continuerò a sottolineare". Ma quella con la De Panicis non è la sola love-story emersa dal passato di Denver. Secondo quanto è stato riportato nel nuovo numero di Oggi magazine, Andrea Denver starebbe nascondendo una storia avuta con Rita Rusic.

“Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, c’è il modello italiano Andrea Denver -si legge, infatti, tra le pagine della nota fonte, il cui nuovo numero è in edicola a partire da oggi, 16 gennaio-. Ragazzo tutto muscoli assai apprezzato da molte ricche signore del jet set internazionale. In pochi sanno che anche la sua collega di reality, Rita Rusic, in passato ha avuto una breve, ma appassionata, relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria“.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse sul modello originario di Verona e residente negli Usa, quindi, Andrea e l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori nasconderebbero un trascorso da innamorati. Tra i due presunti ex, intercorre un'importante differenza d'età. L'attrice e produttrice cinematografica originaria di Parenzo e classe 1960 ha ben 31 anni in più del modello veronese di fama internazionale e classe 1991.

Per il momento, tuttavia, i due gieffini vip sembrano voler mantenere il massimo riserbo sulla loro presunta love-story avuta in passato. E, nel corso del daytime del Gf Vip 4, Elisa De Panicis, modella ed influencer, si è lasciata andare ad uno sfogo con Paola Di Benedetto, sostenendo che Andrea stia attuando una strategia di gioco a sua "convenienza" con una gieffina professionalmente già affermata, quale è la croata e naturalizzata italiana Rita Rusic: "Lui va anche a convenienza, perché sta proprio qui dietro, a fare il cagnolino della Rusic!".

Andrea Denver e la confessione su Elisa De Panicis

Circa lo spiffero lanciato in diretta da Andrea Denver, sui rapporti intimi avuti in passato con Elisa De Panicis, non sono mancati i commenti del web. Se da una parte c'è chi si schiera con Andrea, sostenendo che sia inopportuno che Elisa continui a rivangare una sua vecchia fiamma, dall'altra parte c'è chi, invece, si dice deluso per i dettagli di vita privata spifferati dal modello.