Andrea Filomena: "Grazie a voi". Ma i fan notano un particolare

Andrea Filomena e Jessica Battistello, dopo l'avventura a Temptation Island, si sono lasciati. I due hanno così rinunciato per sempre al loro sogno di matrimonio, era tutto pronto per le nozze ma Jessica all'ultimo ha messo in discussione i sentimenti che provava per lui. Temptation Island ha così fatto capire a Jessica che Andrea non sarebbe stato l'uomo della sua vita, dandole così la forza necessaria per troncare la relazione. Il passo, in realtà, è stato facilitato anche dall'avvicinamento di lei al tentatore Alessandro.

Terminato il programma, Andrea Filomena, ha fatto una dedica speciale ai suoi follower di Instagram: "Dedicata a voi che mi avete fatto tornare il sorriso". Nello scatto, però, non si vede affatto tutta questa felicità tant'è che qualcuno glielo ha fatto notare. Per Andrea è stato un brutto colpo, non si sarebbe mai aspettato che partecipando a questo programma avrebbe perso la sua futura moglie che sognava da tempo.

I follower di Andrea, però, gli sono stati vicini sempre e ogni volta che capita gli ripetono che uno come lui merita di meglio. Tra i commenti sotto l'ultimo scatto troviamo: "E dove sta il sorriso nella foto?", "E tu la voglia di credere che gli uomini innamorati davvero esistono", "Ti meriti di avere con te sempre il sorriso", “Meriti tutti i sorrisi del mondo", "Sei stupendo e hai un cuore d’oro".

