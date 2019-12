Andrea Iannone accusato di doping, Giulia De Lellis lo difende: "Chi ti conosce sa"

La notizia delle accuse di doping ad Andrea Iannone sta riempiendo le pagine dei siti e dei giornali di settore. Il campione di motociclismo è stato momentaneamente sospeso dalle corse per l'utilizzo di steroidi e anabolizzanti ma al suo fianco c'è sempre Giulia De Lellis, pronta a supportarlo e a dargli la forza in questo momento complicato.

Il " risultato avverso" dei test antidoping condotti su Andrea Iannone dopo la gara di Sepang dello scorso 3 novembre è arrivato come un fulmine a ciel sereno, anche per il motociclista. La sospensione per Iannone è provvisoria in attesa di ulteriori riscontri e, soprattutto, della prova del campione B. Il campione, infatti, ha la facoltà di richiedere una seconda analisi come controprova ma ormai la notizia è stata divulgata e il suo nome campeggia sui siti di informazione, giornali e telegiornali associato alla notizia del doping. Non è un momento semplice per il campione, che però si dichiara “totalmente tranquillo” in un lungo post in doppia lingua condiviso sulla sua pagina Instagram. La festa per la conferma nel team Aprilia Recing anche per il 2020 è stata sporcata da questa notizia ma Andrea Iannone ha la fortuna di avere al suo fianco Giulia De Lellis, che non manca di fargli sentire il suo supporto. L'influencer non ha mancato di fornire il suo supporto al compagno, commentando il post di Instagram: " Chi ti conosce sa... Non servono altre parole." Un commento, quello della De Lellis, che ha ricevuto oltre 3 mila mi piace da parte dei fan del campione, che hanno apprezzato il gesto della fidanzata.

Dopo quel lungo messaggio social, Andrea Iannone si è chiuso nel silenzio per preparare la sua difesa e risolvere quanto prima una situazione che potrebbe diventare spinosa. Se il secondo test dovesse confermare il risultato del primo, sarebbe complicato per il motociclista dimostrare la sua estraneità all'utilizzo di sostanze proibite. " Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda ", ha concluso nel suo messaggio Andrea Iannone, che si è detto disponibile a qualunque controanalisi di verifica.

Nel post di Instagram, inoltre, Iannone polemizza per non aver ricevuto una comunicazione ufficiale prima della diffusione pubblica della notizia ma ai suoi fan tutto questo sembra non interessare. Sono stati oltre 1000 i commenti ricevuti da Andrea Iannone, dei quali la maggior parte sono di stima e di incoraggiamento da parte dei suoi fan. Adesso non resta che attendere gli sviluppi e sicuramente Giulia De Lellis sarà accanto al suo Maniac con ancora più amore.