Andrea Melchiorre contro Valentina Dallari: "Ci penseranno i miei legali"

Non si è fatta attendere la risposta di Andrea Melchiorre dopo le scioccanti rivelazioni fatte dall'ex fidanzata Valentina Dallari nel suo primo libro. I fatti narrati nell'autobiografia "Non mi sono mai piaciuta", pubblicata dalla Dallari in questi giorni, hanno fatto letteralmente infuriare l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha pubblicato sui social un post con parole durissime. " Chi mi segue - spiega Andrea Melchiorre - sa quante vicende e quante calunnie ho ricevuto negli ultima 4 anni, senza replicare e dar mai soddisfazione alcuna, senza mai controbattere o dare adito per creare polemiche o gossip. Adesso vengo descritto in maniera non proprio edificante per fatti riguardanti situazioni avvenute anni fa".

Melchiorre contesta sia i modi sia i contenuti della storia raccontata nel libro di Valentina Dallari e si scaglia contro la ex: " Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience. Detto ciò ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali. Intanto guarda che sorriso ". Le durissime parole dell'influencer 35enne sono il frutto delle rivelazioni fatte nella sua autobiografia dall'ex tronista bolognese. Valentina, nel libro, racconta la dura battaglia contro l'anoressia e il difficile rapporto con il suo corpo, svelando però anche inediti dettagli sulla conoscenza a Uomini e Donne con Melchiorre. Durante un'esterna Andrea le avrebbe raccontato di avere avuto problemi con la giustizia a causa della droga ma non solo, le avrebbe addirittura messo della marijuana nelle scarpe in un momento in cui le telecamere erano spente. Episodi che Andrea Melchiorre contesta con fermezza tirando in ballo gli avvocati.