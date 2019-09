Andrea Preti: "Sono casto per paura di soffrire"

Ospite di Eleonora Daniele nel programma “Storie Italiane”, Andrea Preti ha rivelato di aver rinunciato completamente al sesso dopo la cocente relazione provata dopo la fine della sua storia d’amore con Claudia Gerini.

All’inizio l'attore ha raccontato di aver preso la decisione di darsi alla castità dopo esperienze sentimentali traumatiche che lo hanno svuotato dentro e non aveva fatto il nome di chi gli ha spezzato il cuore fino a farlo chiudere in se stesso e non credere più nell’amore.

Ma subito al pubblico e alla conduttrice è parso chiaro che si stesse riferendo proprio all’attrice romana a cui è stato legato nel 2018. “ Quando ho ritrovato la mia serenità – ha raccontato Preti - ho fatto questa scelta. Non c'è nessun contratto che ti impone di consumare... Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco ”.

Andrea Preti vorrebbe incontrare una donna romantica e seria con cui costruire una famiglia, ma ha detto di credere che gli sarà molto difficile perché “o ggi vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell'andare a convivere subito. Non si ha voglia di ascoltare il proprio partner. Poi i miei genitori erano separati e questo mi ha fatto soffrire, non voglio fare lo stesso errore con i figli che avrò ”.