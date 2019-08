Andrea Roncato: "Misi di nascosto un oggetto nella bara di mia madre"

L'attore Andrea Roncato si è raccontato a 360° sulla sua vita privata e sulla carriera, nel corso della sua ultima intervista concessa al programma Io e Te. Nello studio del format condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1, l'attore ha confidato di aver raggiunto il successo come interprete dopo gli studi giuridici: "Ne è valsa la pena: fin da piccolo volevo fare questo lavoro, recitavo quando c’era Natale o andavo a suonare l’organo in chiesa. Mi è sempre piaciuto stare sul palcoscenico a fare qualcosa, è la mia vita e per sempre lo sarà".

La sua vita è stata di up & down. Da figlio unico Roncato ha sofferto molto per via della perdita prematura dei suoi genitori, che sono scomparsi ad appena due anni di distanza l'uno dall'altra: "Quando morì mio padre io non c’ero, ero a Roma per fare un film, c’era la mia fidanzata di quel tempo: questa cosa mi ha lasciato il magone. Quando morì mia madre, scrissi una poesia per mio padre: la misi di nascosto dentro la cassa di mia madre e le chiesi di portarla a mio papà".

Andrea Roncato piange a Io e te

Andrea Roncato ha voluto decantare in diretta a Io e te il testo della sua poesia, intitolata "Ti ricordi babbo". Un momento di gran commozione conclusosi tra le lacrime dell'ospite in studio, che ha pronunciato una frase iconica: "Ti ricordi che bello quando eravamo in tre". Roncato ha infine confidato di aver sempre amato le piccole cose della vita: "Ho passo l’infanzia con i miei nonni, d’estate andavo in campagna in una famiglia meravigliosa: ho imparato ad amare gli animali, la natura, tutto ciò che ci circonda".