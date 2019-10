Andrea Roncato e Stefania Orlando, l’incontro negli studi tv: si sarebbero chiusi in camerino

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che negli studi televisivi ci sia stato un importante incontro tra due ex coniugi, Andrea Roncato e Stefania Orlando, che dopo il matrimonio di lui non avevano più avuto modo di parlarsi.

Attraverso le pagine del settimanale Spy, nella rubrica Il Ficcanaso, si legge che i due artisti abbiano avuto modo di confrontarsi dopo anni grazie ad un incontro avvenuto in maniera del tutto casuale. Chi ha assistito a quanto successo, racconta che Roncato e la Orlando si sarebbero rinchiusi all’interno di un camerino e, al termine del confronto, sarebbero usciti da quella stanza con gli occhi lucidi. Probabilmente, i due, che si sono separati in maniera turbolenta ma che non hanno mai nascosto affetto e stima reciproca, e che oggi sono felicemente sposati con nuovi partner, hanno avuto modo di chiarirsi una volta per tutte e lasciarsi alle spalle il triste passato.

Secondo quanto si vocifera, infatti, Nicole Moscariello, attuale moglie di Andrea Roncato, non gradirebbe la presenza di Stefania Orlando nella vita del marito. Gelosissima, dunque, gli avrebbe impedito di avere qualunque tipo di rapporto con la ex. In sua assenza, però, pare sia avvenuto un confronto che nessuno aveva previsto. La storia tra Roncato e la Orlando è stata una delle più intense e il matrimonio tra loro durò appena due anni a causa della vita sregolata dell’attore che, ai tempi, faceva uso di cocaina. Andrea, infatti, a distanza di anni ha riconosciuto di essere stato la causa della rottura con Stefania alla quale, ai tempi della sua dipendenza, creò non poche sofferenze. A lei, però, è sempre rimasto molto legato...almeno fino all’arrivo nella sua vita dell’attuale moglie Nicole.