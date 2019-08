Andreas e Veronica in vacanza: il bacio inaspettato

Veronica e Andreas Muller sono in vacanza dal 6 agosto, come ha fatto capire lui grazie alla condivisione di alcuni post su Facebook. Foto che i suoi fan hanno molto apprezzato, lasciando una sfilza di commenti positivi e complimenti. Le immagini, infatti, mostrano Andreas di spalle con paesaggi marini mozzafiato. Subito dopo questa raccolta di foto Andreas ha pubblicato un video in cui si bacia con Veronica: il filmato ha sorpreso un po' tutti, inoltre ha attirato le solite critiche da parte degli haters che hanno ironizzato sulla differenza di età tra i due.

Veronica nel video sembra un po' imbarazzata, lui un po' meno: a piccoli passi percorrono lunghe vie, strette e tortuose. La coppia è insieme da parecchio tempo ormai e questo dimostra che le voci di corridoio che parlavano di una cotta passeggera lasciano il tempo che trovano. Andreas e Veronica hanno vissuto questa relazione fin dall'inizio con estrema discrezione, ma tutti in realtà avevavo intuito che sotto ci fosse qualcosa di più. A un certo momento, poi, la coppia ha deciso di venire alla scoperto, anche perché non c'è cosa più brutta di dover nascondere i propri sentimenti. Entrambi, oggi, sono felici della loro scelta e possono farsi solo che una bella risata davanti ai commenti degli hater.

