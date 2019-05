Andreas Muller vince Amici. Ma piovono critiche su di lui

È scoppiata una diatriba a colpi di post su Instagram, tra Andreas Muller, il vincitore della sedicesima edizione di 'Amici', e Giorgio Albanese, ballerino ed ex partecipante del medesimo programma della De Filippi. Al centro della lite tra i due ballerini la questione della dubbia vittoria di Andreas al programma talent scout di canale 5.

Albanese ha espresso la sua opinione su Instagram rispondendo ad una domanda rivoltagli da un follower, se provasse invidia riguardo la carriera del suo collega di 'Amici'. La risposta è stata critica e impietosa: " Quello che io voglio lo sto ottenendo. Grazie al duro lavoro e alla costanza. Senza saltare nessun passaggio". Tale commento duro ha scatenato l'ira di Andreas, poiché lasciava sottindere che egli ha fatto carriera all'interno del programma 'Amici' beneficiando della relazione con l'insegnante di danza Veronica Peparini. Difatti, Andreas Muller, 22 anni, da due anni vive una storia d'amore con Veronica Peparini, 42 anni, una notevole differenza d'età che ha destato molte polemiche.

Pronta la replica di Muller sul canale social, seguito al post in difesa del suo compagno da parte di Veronica Peparini. Il ballerino di 'Amici' ha dichiarato: " Io non ho saltato nessun passaggio, le allusioni puoi evitare di farle. Veronica Peparini non ha il potere di decidere le sorti degli allievi del programma e proclamare il vincitore della trasmissione. Può dare un parere e cercare di far andare avanti chi pensa che merita, - ha proseguito Andreas - ma se non è condiviso dagli altri professori non può fare molto. Non ho vinto perché mi ha raccomandato lei. Se lavoro ad 'Amici' non lo devo a nessuno. Non sono stato raccomandato da nessuno". Pertanto, Muller ha confutato le accuse di Albanese, ribadendo che il suo rapporto con Veronica Peparini non lo ha agevolato nel cammino verso la vittoria ad 'Amici' 2017, nè di averlo fatto entrare tra le fila dei ballerini professionisti del programma di Maria De Filippi.

Per smentire altre voci critiche e dicerie, Muller ha commentato: " Veronica non è intervenuta per difendere il suo 'toyboy' come mi chiamate voi. Sentiva di farlo e l'ha fatto, perché si è rotta le scatole anche lei di Giorgio. A tutti quelli che definiscono me e Veronica 'mamma e figlio', che dicono che c'è troppa differenza d'età, dico: 'Perché un rapporto dovrebbe finire per l'età?'. Io vedo che sono più spesso ragazzi coetanei che passano da una relazione all'altra senza farsi troppi problemi".

In tal modo Andreas Muller e Veronica Peparini hanno messo a tacere contemporaneamente, l'invidioso antagonista Giorgio Albanese e le molte malelingue.