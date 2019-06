Angela Nasti e Alessio Campoli, la neo coppia bersagliata sui social

Tra le coppie nate nel corso della scorsa stagione televisiva del programma Uomini e Donne, vi è quella formata dallex tronista Angela Nasti e Alessio Campoli. La neo coppia agli albori della loro relazione, eppure hanno già sollevato una seire di voci critiche e pettegolezzi dirette contro di loro. I numerosi fan della coppia hanno scatenato un vespaio di accuse sui siti social indirizzate principalmente contro Angela Nasti, giudicata colpevole di aver effettuato una scelta, in veste di ex tronista, ipocrita.

Lo scetticismo dei fan riguardo la veridicità della storia d'amore tra Angela e Alessio, è avvalorato dai post e dai "like" pubblicati dalla mamma dell'ex corteggiatore della Nasti, Alessio Campoli. Il contenuto dei commenti in generale, e nello specifico della mamma di Alessio, è alquanto offensivo e denigratorio nei confronti di Angela. Al centro dei pettegolezzi ignobili, l'accusa che il rapporto tra i due non sarebbe fondato su un reale sentimento d'amore, ma apparirebbe come fittizio dattato da ragioni di ricerca di visibilità. Difatti, secondo il parere dei malpensanti, la coppia dopo la scelta non sarebbe più apparsa insieme pubblicamente, nè in foto sui social. Altro motvo di perplessità scaturisce dal viaggio di Angela Nasti ad Ibiza, conseguito immediatamente al giorno della scelta a Uomini e Donne. I fan hanno malignato in merito, poiché ritengono che una coppia appena formata desidera inanzitutto condividere molto tempo insieme senza interferenze esterne.

La replica di Angela Nasti alle pesanti critiche apparse sui social non si è fatta attendere: " Se avessi pensato a voler fare 'business' avrei potuto tranquillamente pubblicare una foto con lui e prendere like facili. Stai sicura ne ho abbastanza di foto insieme, ma io non agisco sulla base dell'opinione di quelli come te che pensano di sapere in qualche modo tutto di due persone basandosi su quante foto, quante frasi dedicate su Instagram. Sveglia ragazze, bisogna conoscersi, viversi e poi pubblicare foto per dimostrare a voi dove siamo arrivati".

L'autodifesa di Angela Nasti sui social non è servita ad acquietare e dissolvere il polverone sollevato contro di lei ed Alessio. Il culmine della polemica è stato raggiunto quando la mamma di Alessio ha pubblicato un post molto esplicito contro Angela che ha riscosso molto seguito ed approvazione da parte degli utenti del social. " Il viaggio ad Ibiza è stato un viaggio di piacere e tutti i gruppi di amici che abbiamo visto solo maschili, costumi con c**** e t**** di fuori. Ma di che stiamo parlando. Neanche una foto insieme" ,ha commentato la madre di Alessio.