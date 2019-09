Angelina Jolie diventa la Signora del Male: il video della trasformazione è incredibile

A cinque anni di distanza dal primo film, Malefica sta per tornare. Nel sequel di Maleficent, Aneglina Jolie compie la sua trasformazione definitiva nella Signora del Male. Nell'attesa di rivederla nelle sale, nei panni del suo tenebroso personaggio, la Disney ha diffuso a sorpresa un filmato della trasformazione dell'attrice nella temibile fata nera de La Bella Addormentata del Bosco.

Angelina Jolie, la Disney annuncia con un video l'imminente ritorno di Malefica

Il film, ovviamente, è incentrato su Malefica e sulla magia oscura che sprigionerà contro il regno dopo il matrimonio di Aurora. L'attrice premio Oscar diventa quindi ufficialmente la madrina cattiva della principessa e dal video diffuso sui social in queste ore appare chiaro come il personaggio della Jolie possa essere spaventoso e affascinante in egual misura.

Il 17 ottobre 2019 Maleficent 2 debutterà nella sale italiane, con un'anteprima europea prevista a Roma il 7 ottobre a cui dovrebbe prendere parte la stessa Angelina Jolie. Per i fan è partito il conto alla rovescia, l'attesa è alle stelle dopo il filmato ufficiale Disney. Un video che alimenta il mistero sul secondo capitolo dello spin-off della fiaba, da cui ci si aspetta un taglio più dark rispetto al primo atto. Il pubblico verrà accontentato?