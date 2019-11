Angelina Jolie: "Non posso decidere dove vivere per colpa di Brad Pitt"

" Mi piacerebbe vivere all'estero e lo farò non appena i miei figli avranno compiuto 18 anni, ma al momento sono costretta a risiedere dove vive il mio ex marito ”. Questa la denuncia di Angelina Jolie che, intervistata da Harper’s Bazaar, per cui ha posato senza veli per il numero di dicembre, ha rivelato quanto le pesi essere ancora vincolata a Brad Pitt e non solo per le irrisolte questioni patrimoniali che stanno complicando il loro divorzio, trasformandolo in una battaglia senza fine.

" In questo momento devo risiedere dove il padre dei miei figli ha scelto di vivere, Los Angeles, ma non mi sento a casa qui, io sogno l’Europa e forse l’Africa ”, ha detto la diva, spiegando che, a causa della custodia condivisa, finché i suoi figli non saranno tutti maggiorenni, lei non può trasferirsi altrove, a meno che non raggiunga con Pitt un nuovo accordo di affidamento, per almeno sette anni, in base all'età dei loro figli. L'ex coppia, infatti, ha sei figli: Maddox, 18 anni, che studia in Corea ed è l’unico maggiorenne, e poi Pax, 15; Zahara, 14 anni; Shiloh, 13; e i gemelli Knox e Vivienne, 11. Solo grazie a un nuovo accordo di custodia potrebbe trasferirsi altrove con i figli, costringendo però Pitt, a fare il pendolare pur di vederli.

Ma, come si legge su diversi tabloid, tra cui il Daily Mail, questa ipotesi sembra alquanto improbabile dato che Pitt già fatica a vedere i suoi figli pur vivendo nella stessa città a causa dell'astio creatosi tra lui e l'ex moglie, accusata da più parti di usare i figli per ricattarlo e farlo cedere, concedendole quanto lei chiesto per il divorzio, a cominciare dalla tenuta vinicola con castello annesso in Francia.